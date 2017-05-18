Жители Атырау прислали гуманитарную помощь актюбинцам, пострадавшим от паводка

В течение месяца жители Атырау собирали помощь пострадавшим от паводка актюбинцам.
Сбор организовали члены атырауского филиала "Жас Отана", ресурсный центр и общественный фонд "Журектен Журекке".
- Всего откликнулись около 50 жителей Атырау. Приносили одежду, детские игрушки, вещи, раскраски, - рассказал сотрудник молодёжного ресурсного центра Атырау Фархат Тилеков.
- Помощь очень хорошая, среди вещей была и новая одежда. Все раздадут пострадавшим, - рассказал председатель актюбинского филиала "Жас Отан" Асылжан Буркиталин.
До этого гуманитарную помощь оказали актюбинцам жители Мангистауской области. Помимо вещей передавали продукты питания.
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