Жители Атырау прислали гуманитарную помощь актюбинцам, пострадавшим от паводка

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Жители Атырау прислали гуманитарную помощь актюбинцам, пострадавшим от паводка

В течение месяца жители Атырау собирали помощь пострадавшим от паводка актюбинцам.

Сбор организовали члены атырауского филиала "Жас Отана", ресурсный центр и общественный фонд "Журектен Журекке".

- Всего откликнулись около 50 жителей Атырау. Приносили одежду, детские игрушки, вещи, раскраски, - рассказал сотрудник молодёжного ресурсного центра Атырау Фархат Тилеков.

- Помощь очень хорошая, среди вещей была и новая одежда. Все раздадут пострадавшим, - рассказал председатель актюбинского филиала "Жас Отан" Асылжан Буркиталин.

До этого гуманитарную помощь оказали актюбинцам жители Мангистауской области. Помимо вещей передавали продукты питания.

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