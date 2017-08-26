﻿ Пожилой мужчина насмерть сбил пенсионерку в Костанайской области

Пожилой мужчина насмерть сбил пенсионерку в Костанайской области

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Пожилой мужчина насмерть сбил пенсионерку в Костанайской области

В Лисаковске 25 августа утром пожилой мужчина насмерть сбил пенсионерку, передает alau.kz.

Информацию подтвердил прокурор города Еркин Тайкешов. Сегодня пожилая женщина переходила улицу Верхнетобольская. Её сбил автомобиль «ВАЗ» 2101.

«Пенсионерка погибла. За рулём находился пожилой мужчина. Он остался на месте происшествия. На место выехали совместно сотрудники ОВД и прокуроры. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3», - сообщил прокурор Лисаковска Еркин Тайкешов.

Назначена судебная авто-техническая экспертиза.

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