﻿ Суд признал застрелившегося Омирбека Жампозова виновным в хищении

Суд признал покончившего с собой экс-главу «Казводхоза» Омирбека Жампозова виновным в хищении государственных денег, передает Sputnik Казахстан.
Уголовное дело рассматривалось в Целиноградском районном суде в селе Акмол, примерно в 30 километрах от Астаны.
«Признать Жампозова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и освободить его от уголовной ответственности», - сказал судья Толеген Тургамбаев.
Также суд признал Жампозова виновным в пособничестве присвоению или растрате вверенного чужого имущества.
Напомним, что в день оглашения приговора, 20 июля, у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области Омирбек Жампозов открыл стрельбу, ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев и следователь отдела внутренних дел Пшембаев. Их доставили в городскую больницу №2.
После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его машину обнаружили на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден труп Жампозова с огнестрельным ранением. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.
Стрелявший в прокурора Жампозов перед смертью записал несколько видеообращений. Расследованием дела занялось МВД.
Прокурор просил суд освободить Омирбека Жампозова, который покончил с собой в конце июля, от наказания в связи со смертью.
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