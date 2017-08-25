﻿ Других жертв маньяка, расчленившего двух мужчин в Костанае ищет прокуратура

Уголовное дело об убийстве Александра Самсонова и Данила Кленко, чьи останки были обнаружены в ходе расследования, в настоящее время находится в производстве ДВД области, передает alau.kz.
Как сообщили прокуроры, органом расследования проводится работа по проверке подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.
«На сегодняшний день останков других лиц, кроме Самсонова и Кленко, не обнаружено. В настоящее время в отношении задержанного проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения вопроса о его вменяемости», - отметили в областной прокуратуре.
Напомним, в Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.
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