﻿ Люди в панике выпрыгивали из окон: Столкнулись два пассажирских автобуса

Люди в панике выпрыгивали из окон: Столкнулись два пассажирских автобуса

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Люди в панике выпрыгивали из окон: Столкнулись два пассажирских автобуса

Сегодня, 24 августа, в 8.40 в Уральске на улице Жангир хана столкнулись два пассажирских автобуса, пишет "Мой Город".

По словам водителя автомашины "Рено Дастер" Игоря Мезенцева, он ехал по ул. Жангир хана в сторону ул. Пугачева.

"С правой стороны меня стал обгонять пассажирский автобус №7, я стал уворачиваться от удара, но автобус "ширкнул" мою машину и на скорости въехал в зад идущему впереди автобусу маршрута №5. В свою очередь "пятерка" врезалась в "Ладу Ларгус", - рассказал Игорь.

По словам работницы ТОО "Орал таза сервис", после ДТП у людей началась паника. Они стали кричать и выпрыгивали даже из окон автобуса.

"На место выехали 7 бригад скорой помощи. Было госпитализировано 20 пострадавших, среди них 5 детей и беременная женщина. 4 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные проходят обследование в травмпункте. В реанимацию никто не поступал", - сообщила Гульнара Абдрахманова.

Начальник отдела ДВД ЗКО Манарбек Нажиев рассказал, что водитель автобуса №7, двигаясь по данной улице и не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомобилем "Рено Дастер".

"Затем из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущим автобусом. От чего автобус ударился во впереди едущий автомобиль", - пояснил Манарбек.

Начато расследование.

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