﻿ На Хромтауской трассе задержали наркоторговцев с товаром на 3,5 млн тенге

Актюбинские полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержаны наркокурьеры, которые пытались провести в регион девять килограмм марихуаны, передает 24kz.
Опасный груз обнаружили в автомашине, которую остановили на международной трассе недалеко от Хромтау. Подозреваемые перевозили наркотики из южного региона, чтобы продать в Актобе.
Однако действия полицейских нарушили их планы, таким образом перекрыв поставку на черный рынок свыше 10 тыс разовых доз средства. Подозреваемые водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт и перевозка наркотиков в особо крупном размере».
«Благодаря сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом пресечен крупный канал поставки в область. Сумма изъятой партии оценивается в 3,5 миллиона тенге», - сообщил начальник отдела УБН ДВД Актюбинской области Асхат Аскаров.
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