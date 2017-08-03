﻿ В Алматы сгорел склад

Складские помещения горели в Медеуском районе города Алматы. 400 квадратных метров составила площадь возгорания, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Около часу дня поступило сообщение о горении складов. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через пять минут.
"К прибытию пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля не действующего склада. Была угроза распространения огня на соседние здания. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на близ расположенные склады и контейнеры. Пожар локализован в 13:17, ликвидирован в 13:51", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
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