В Актобе расследуют жестокое убийство

Актюбинские полицейские установили личность погибшего и выясняют обстоятельства смерти.
«22 мая в 09:14 из больницы «скорой медицинской помощи» в полицию поступило сообщение о том, что в Актобе на улице Озерная обнаружен труп человека с признаками насильственной смерти», - сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.
Погибшим оказался 31-летний актюбинец. Городская полиция по данному факту начала досудебное расследование, заведено дело по ст. 106 ч.3 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РК. Выясняются обстоятельства.
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