В ДТП на трассе Актобе–Мартук погиб мужчина, еще шестеро пострадали

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В ДТП на трассе Актобе–Мартук погиб мужчина, еще шестеро пострадали

ДТП произошло в 7:20 на 70 километре автодороги «Актобе – Мартук», сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

«По факту дорожно-транспортного происшествия имевшего место в 7:20 утра на 70 километре автодороги «Актобе - Мартук» с участием автомашины марки «Опель вектра» и «Лада гранта» начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что погиб 33 летний водитель, шестеро пассажиров с различными травмами находятся в районной больнице.

Полицейскими выясняются обстоятельства ДТП, проводится расследование.

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