​После аварии на "Казцинке" уровень загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске зашкаливает

Пробы атмосферного воздуха проводились РГП "Казгидромет", специалисты обнаружили кратковременные, но существенные превышения в воздухе вредных веществ, передает "Устинка Live".

Превышения наблюдались по следующим веществам: диоксид азота, бензол, бензин, бутилоцитат и толуол.

Наибольшее превышение зафиксировано по бутилоцитат, азота и бензолу - в 6 раз выше санитарной нормы. Пробы атмосферного воздуха по бензинуи толуолу были превышены соответственно в 4,2 и в 3,7 раза.

Замеры проводились на улицах Астафьева и Куйбышева.

"Такие вещества как бензин, бензол, толуол и бутилоцитатне характерны для металлургических производств и Усть-Каменогорского металлургического комплекса в частности. Источники выбросов этих веществ - автотранспорт и предприятия, работающие с ГСМ. Основными источниками выбросов диоксида азота выступают предприятия теплоэнергетики", - пояснили в пресс-службе ТОО "Казцинк".

Напомним, забор проб атмосферного воздуха проводился в связи с недавним пожаром, который произошел на рукавном фильтре медеплавильного завода ТОО "Казцинк".