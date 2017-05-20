В Костанае адвокат осужден за изнасилование

Давняя знакомая адвоката, дважды бравшая у него деньги в долг, обвинила его в изнасиловании, передает сайт газеты «Костанайские новости».

Адвокат был признан судом виновным, однако, к нему была применена амнистия, потому он получил два года. Однако, при этом его лишили звания Заслуженного юриста РК, а также, на пять лет, права заниматься адвокатской и представительской деятельностью. Кроме того, Бахытжан Хасенов должен выплатить жертве изнасилования миллион тенге морального ущерба, сообщает издание.

В ходе судебного процесса, который был закрытым, выяснилось, что адвокат и женщина были знакомы очень давно. По его словам, женщина попыталась обвинить его в преступлении из-за того, что он потребовал вернуть деньги, которые она когда-то брала у него в долг. Знакомая долг не возвращала, поэтому он обратился в суд и стал взимать деньги с помощью судебного исполнителя. На дом должницы был наложен арест, сама она стала невыездной. Деньги до конца не отдала до сих пор.

Сама женщина давнего знакомства с юристом не отрицала. Как и того, что, обращалась к нему за юридической, и, когда у нее умерла мать, за материальной помощью (брала в долг миллион тенге). По словам дамы, деньги она вернула, однако расписки об этом с Хасенова не брала. Поэтому, после обращения того в суд, ей пришлось отдавать долг повторно.

В августе 2016 года женщина снова взяла у Бакытжана Хасенова деньги в долг. В ноябре он позвонил и потребовал их вернуть. Она отдала адвокату имевшиеся у нее на тот момент 100 тыс тенге. При этом попросила вернуть свою расписку. Юрист, сказав, что она у него в офисе, предложил поехать туда на его машине.

Обвинитель просил для юриста четыре года колонии. По приговору Костанайского районного суда, который пока не вступил в законную силу, Хасенов получил два года, а также он лишен звания «Заслуженный юрист РК», права заниматься адвокатской и представительской деятельностью и должен выплатить пострадавшей 1 млн тенге морального вреда, пишет издание.