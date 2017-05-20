Осужденная в Китае казахстанка в ожидании приговора изучает иероглифы

Срок вынесения приговора осужденной за контрабанду наркотиков в Китае гражданке Казахстана Акжаркын Турлыбай еще не определен, передает телеканал «Хабар 24».

Акжаркын Турлыбай в ожидании приговора работает в следственном изоляторе. В свободное время девушка изучает китайские иероглифы и английский язык. Об этом в интервью изданию сообщил сотрудник консульского отдела посольства Казахстана Асылбек Бутин.

Накануне Бутин встретился с осужденной в следственном изоляторе №1 города Гуанчжоу и побеседовал с ней. Акжаркын интересовалась новостями с Родины. По словам вице-консула, пока еще не известно, когда выйдет решение апелляционного суда.

«Консульский отдел посольства постоянно держит дело Акжаркын Турлыбай на контроле. На днях я встретился с Акжаркын. Она в целом чувствует себя хорошо, со здоровьем проблем не имеет, днем занимается складыванием перчаток, в свободное время изучает китайские иероглифы. Как вы знаете, разговорный китайский у нее очень хороший. Более того, по ее словам она изучила уголовное законодательство Китая», - рассказал сотрудник консульского отдела посольства Казахстана в КНР Асылбек Бутин.