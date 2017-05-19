В Актау пришедшие за двухлетней дочерью родители обнаружили ее в другом детсаду

Девочка посещала садик без происшествий. Когда родители пришли за дочкой в прошлую пятницу, выяснилось, что в детском саду девочки нет.

Жительница Актау обвинила педагога частного детского сада в недосмотре за двухлетней воспитанницей. Мать девочки утверждает: по недосмотру воспитателя ее ребенка потеряли в детском саду. Пропажу девочки обнаружили после прихода родителей, пишет "Лада".

Руфия Джабирова рассказала, что в частный сад ребенка оформили на прошлой неделе. С понедельника девочка посещала садик без происшествий. Когда родители пришли за дочкой в прошлую пятницу, выяснилось, что в детском саду девочки нет.

- Мы приехали за дочкой в садик примерно в 18:20. Спросили у женщины, которая там работает, где наша дочь Ясмина. На что она ответила, что ребенка уже забрали. Мы с мужем впали в ступор. Как забрали? Вот мы, родители. Мы ее не забирали, а больше у нас никого нет, - рассказывает Руфия Джабирова.

Через несколько минут, как сообщила мама девочки, из садика вышла воспитатель и побежала за ворота учреждения.

- Глядя на ее метания, мы поняли, что на территории садика ребенка нет. У меня началась истерика. Я кричала, звала дочь и по инерции тоже побежала на улицу. На другой стороне проезжей части расположен еще один частный сад. Я забежала туда, стала звать ребенка. Воспитатели сада сказали, что моя дочка играет у них уже больше часа, они за ней присматривают и ждут, когда ее начнут искать. Получается, моя двухлетняя дочь самостоятельно перешла проезжую часть, отсутствовала в детском саду более часа, и никто этого не заметил и не спохватился. Ее могла сбить машина, могли увести неизвестно куда, - говорит Руфия Джабирова.

После того, как девочку нашли, родители потребовали документы у руководства, чтобы перевести ребенка в другой сад.

- Мы бы поняли, если бы они просто принесли извинения. Но руководство сказало, что мы должны оплатить четыре дня, которые ребенок посещал сад, и с ним ничего не случилось, - говорит женщина.

Руководство частного детского сада факт пропажи ребенка подтвердило и объяснило инцидент человеческим фактором.

- В группе, где находилась Ясмина, еще 18 детей. Примерно в 17:35 воспитатель вывела детей на прогулку. Ближе к 18:00 за детьми стали приходить родители. Кто-то из них вышел и не закрыл калитку. Пока воспитатель отвлеклась на разговор с родителями одного из новеньких детей, Ясмина вышла в открытую калитку. Да, мы признаем факт, что воспитатель не доглядела. Такого в нашем детском саду никогда не было. Но это человеческий фактор. Ясмину мы искали вместе с ее родителями и нашли ребенка в соседнем детском саду. Мы принесли извинения родителям, вопрос оплаты на сегодняшний день снят. Они не будут оплачивать четыре дня посещения. Выговор объявлен воспитателю. Она повторно пройдет инструктаж, но об увольнении речи не идет. Воспитатель она хороший, и дети ее любят, - отметило руководство частного детского сада.