В Костанайской области осужден мужчина, набросившийся с ножом на супругу в суде

Бекибаеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Вчера, 18 мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области в выездном судебном заседании в Амангельдинском районе огласил приговор в отношении 32-летнего Жуматулы Бекибаева по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Приговором суда Бекибаеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, судом взыскан с осужденного в пользу потерпевшей стороны материальный ущерб в размере 1 млн. 100 тысяч тенге и моральный вред в сумме 2 млн. тенге.

Также в адрес областного управления образования суд вынес частное постановление за нарушения правил приема на работу человека с судимостью. До случившегося Бекибаев, имея судимость, работал учителем физической культуры сельской школы.

Несовершеннолетний сын остался на попечении родителей потерпевшей.

Напомним, 28 февраля в 10.00 часов в зале судебного заседания Амангельдинского районного суда перед началом бракоразводного процесса Бекибаев нанёс несколько проникающих ножевых ранений своей супруге Таубаевой, от которых потерпевшая скончалась при доставлении в больницу.