В Костанайской области осужден мужчина, набросившийся с ножом на супругу в суде

Автор:
В Костанайской области осужден мужчина, набросившийся с ножом на супругу в суде

Бекибаеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Вчера, 18 мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области в выездном судебном заседании в Амангельдинском районе огласил приговор в отношении 32-летнего Жуматулы Бекибаева по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Приговором суда Бекибаеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, судом взыскан с осужденного в пользу потерпевшей стороны материальный ущерб в размере 1 млн. 100 тысяч тенге и моральный вред в сумме 2 млн. тенге.

Также в адрес областного управления образования суд вынес частное постановление за нарушения правил приема на работу человека с судимостью. До случившегося Бекибаев, имея судимость, работал учителем физической культуры сельской школы.

Несовершеннолетний сын остался на попечении родителей потерпевшей.

Напомним, 28 февраля в 10.00 часов в зале судебного заседания Амангельдинского районного суда перед началом бракоразводного процесса Бекибаев нанёс несколько проникающих ножевых ранений своей супруге Таубаевой, от которых потерпевшая скончалась при доставлении в больницу.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.05.2017, 12:20
  
В Костанае адвокат осужден за изнасилование
20.05.2017, 11:27
  
Осужденная в Китае казахстанка в ожидании приговора изучает иероглифы
19.05.2017, 20:48
  
Суд взыскал с родственников Фриске 21,6 миллиона рублей
18.05.2017, 10:07
  
На Порошенко подали в суд из-за запрета российских сайтов 1
16.05.2017, 17:46
  
Подсудимый по делу Оркена Азаматулы признался, что мальчика хотели расчленить
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Костанае адвокат осужден за изнасилование
Осужденная в Китае казахстанка в ожидании приговора изучает иероглифы
В Актау пришедшие за двухлетней дочерью родители обнаружили ее в другом детсаду
​В Актобе задержан бывший начальник полиции 1
​Сын полковника полиции насмерть сбил пешехода в Шымкенте
В Актюбинской области задержали членов ОПГ, занимавшихся хищением нефтепродуктов 1
Тела двух детей нашли в сундуке в Алматинской области
3-летняя девочка утонула в колесе от трактора в Костанайской области
Транспортный прокурор Кызылорды "крышевал" криминальный нефтебизнес
Сельский аким и директор ЦОНа были членами ОПГ в Акмолинской области
Loading...