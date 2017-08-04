﻿ Курс доллара составил 334 тенге

Курс доллара составил 334 тенге

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Курс доллара составил 334 тенге

Итоги утренней сессии KASE.

По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 334,17 тенге. Данная сессия является основной, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Объем торгов сложился на уровне 45 800 тысяч долларов США.

Между тем мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:36 по времени Астаны составила 51,92 доллара за баррель.

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