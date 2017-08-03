﻿ ​Стало известно, сколько зарабатывают имамы в Казахстане

В некоторых аулах заработная плата имамов составляет 20 тысяч тенге.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев озвучил заработную плату имамов в Казахстане, передаёт МИА «Казинформ».

По данным министерства, месячная заработная плата имамов колеблется в пределах 20-80 тысяч тенге.

«Если материальное положение у имамов в больших городах относительно стабильное, то в отдалённых районах условия хуже. Заработная плата имамов напрямую зависит от ящиков пожертвований. В некоторых аулах заработная плата имамов составляет 20 тысяч тенге», - сказал министр в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, презентуя благотворительный фонд «Уакып».

Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что данное определение размеров заработной платы является условным. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) не выделяет специальные средства на оплату труда имамов и работников мечетей. Помощь региональным отделениям ДУМК оказывается акиматами нерегулярно, бессистемно и зависит от политической воли и усмотрения акима региона.

«Понятно, что при такой зарплате, которая к тому же нестабильная, имамы не всегда могут полноценно решать насущные вопросы, затрагивающие общественную безопасность. Трудно привлечь в сельские мечети квалифицированных имамов (...) Также имамы в большинстве своём имеют среднее образование, что не позволяет им расширить свою аудиторию и оппонировать хорошо подготовленным приверженцам деструктивных религиозных течений», - добавил министр.

В министерстве считают, что всеми этими негативными факторами умело пользуются представители деструктивных религиозных течений для дискредитации официального духовенства и усиления своего влияния на верующих.

По данным ведомства, сегодня ощущается необходимость в 158 имамах. Это в основном в Акмолинской - 40 человек, Южно-Казахстанской - 37 человек, и Восточно-Казахстанской - 20 человек - областях.

Напомним, заработавший в начале июля новый благотворительный фонд направлен, в том числе, на повышение эффективности работы служителей духовенства. Основным направлением работы фонда станет финансирование социальных проектов, образовательно-просветительских мероприятий: помощь многодетным семьям, строительство детских садов и школ, издание литературы и так далее.