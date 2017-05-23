​Казахстан будет продавать землю через интернет

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​Казахстан будет продавать землю через интернет

Речь идет об единой электронной платформе - аналоге портала госзакупок, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

«Создание единой электронной платформы для выделения и продажи земельных участков позволит перейти к более прозрачному процессу. Вопрос выделения земельных участков будет решаться по принципу портала госзакупок, то есть конкурсы и аукционы будут проводиться через эту площадку», - сказал Оспанов, уточнив, что вопрос создания единой платформы проработан с Минсельхозом и Минфином РК.

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Значит ли это, что будут завышенные цены...
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23.05.2017, 15:47
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