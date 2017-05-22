Дельта банку запретили открывать депозиты и банковские счета

Лицензия банка на прием депозитов будет отозвана до 15 июня.

Национальный банк РК сообщил о приостановлении лицензии АО Delta Bank на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц. Соответствующее сообщение пресс-служба финансового регулятора разместила на своей странице в Facebook, передает Today.kz.

Лицензия будет приостановлена до 15 июня 2017 года.

"Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов", - отметили в Нацбанке.

Также в финансовом регуляторе добавили, что принятое решение не коснется обслуживания действующих депозитов и клиентов Delta Bank.

По состоянию на 1 мая 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО Delta Bank составляет 0,6 миллиарда тенге, юридических лиц - 115,7 миллиарда. Доля депозитного портфеля банка от совокупного объема депозитов банковской системы Казахстана составляет 0,7 процента.