Налоговики в Костанайской области заводили дела на «мертвые души»

За фальсификацию административных дел к ответственности привлечены работники районного управления государственных доходов, передаёт alau.kz.

Прокуратурой Аулиекольского района установлены факты фальсификации административных дел работниками местного управления государственных доходов.

«Сотрудниками были составлены шесть административных дел на троих умерших граждан. Нарушения связаны с перечислением пенсионных взносов и предоставлением налоговой отчётности. Были подделаны подписи за умерших лиц, и объяснения в административных делах», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все материалы дела направлены в антикоррупционную службу, в отношении начальника отдела и двух специалистов налогового ведомства возбуждены административные дела за фальсификацию административных дел.

Сообщается, что указанные должностные лица признаны виновными и привлечены к административной ответственности. Каждого оштрафовали на 100 МРП, то есть на 226 900 тенге.