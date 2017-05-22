Налоговики в Костанайской области заводили дела на «мертвые души»

Автор:
Налоговики в Костанайской области заводили дела на «мертвые души»

За фальсификацию административных дел к ответственности привлечены работники районного управления государственных доходов, передаёт alau.kz.

Прокуратурой Аулиекольского района установлены факты фальсификации административных дел работниками местного управления государственных доходов.

«Сотрудниками были составлены шесть административных дел на троих умерших граждан. Нарушения связаны с перечислением пенсионных взносов и предоставлением налоговой отчётности. Были подделаны подписи за умерших лиц, и объяснения в административных делах», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все материалы дела направлены в антикоррупционную службу, в отношении начальника отдела и двух специалистов налогового ведомства возбуждены административные дела за фальсификацию административных дел.

Сообщается, что указанные должностные лица признаны виновными и привлечены к административной ответственности. Каждого оштрафовали на 100 МРП, то есть на 226 900 тенге.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.11.2016, 17:19
  
Экономисты предложили упростить налоговый кодекс РК
29.08.2016, 12:59
  
Казахстанцев начали лишать водительских прав за неуплату налогов 2
10.08.2016, 14:50
  
Около 95% торгующих в Инстаграм казахстанцев обязали платить налоги 5
03.01.2016, 22:30
  
Директор колледжа в Текели выплатит штраф в 3 млн тенге за «мертвые души»
26.12.2015, 18:13
  
В Алматы собираются обложить налогом домашних кошек и собак 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Казахстан будет продавать землю через интернет 1
Дельта банку запретили открывать депозиты и банковские счета
​Скандал с инвестициями ЕНПФ в Азербайджанский банк прокомментировал глава МИД 1
Бензин АИ-92 в Казахстане подскочил в цене за год на 15%
​Потери в любом случае будут - Перуашев об инвестировании ЕНПФ в банк Азербайджана 2
Актюбинцы в среднем получают 115 тысяч тенге 8
Азербайджан пообещал вернуть Казахстану деньги ЕНПФ 1
​Почему ЕНПФ инвестировал средства в проблемный банк Азербайджана объяснил мажилисмен 4
В ЕНПФ опровергли информацию о росте расходов фонда 1
Дольщики в Астане пытались самовольно заселиться в недостроенные квартиры 1
Loading...