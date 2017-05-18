​Скандал с инвестициями ЕНПФ в Азербайджанский банк прокомментировал глава МИД

Министр иностранных дел прокомментировал ситуацию с инвестициями ЕНПФ в Азербайджанский банк, передает ИА «NewTimes.kz».

«Как я понимаю, речь идет о пенсионных накоплениях, которые были инвестированы в этот азербайджанский банк, который оказался в такой непростой ситуации. Мы по дипломатическим каналам, по мере поступления запросов, будем активно взаимодействовать с соответствующими структурами Азербайджана», - сказал глава МИД на пресс-конференции в правительстве.

Напомним, внимание к вложению ЕНПФ в МБА привлек экс-вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Рахим Ошакбаев. Он опубликовал обнаруженную информацию о том, что 71,3 млрд тенге активов пенсионного фонда вложено в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана. Он выразил обеспокоенность состоянием пенсионных сбережений казахстанцев, а также предложил сделать факт неэффективного управления ресурсами ЕНПФ темой публичной дискуссии.

Финансист Айдан Карибжанов поддержал Ошакбаева и также высказался по поводу данной инвестиции пенсионного фонда, а председатель наблюдательного совета APEX Consult Данат Жумин копнул еще глубже: он решил изучить, кто же управляет нашими пенсионными активами, и в итоге также обнаружил занимательную информацию, которая вызвала массу вопросов в Казнете.