﻿ В Красноярском крае микроавтобус упал в реку

Четверых пассажиров госпитализировали, так как они замерзли после падения в воду.
На юге Красноярского края микроавтобус, в котором находились 15 человек, упал в реку. Четверо из пострадавших были доставлены в больницу, сообщил СМИ начальник пресс-службы краевого ГУ МВД Владимир Юрченко, передает Vesti.ru.
Как уточняется, микроавтобус следовал в Иркутск из Кызыла. По предварительным данным, в районе поселка Кошурникова водитель, не справившись с управлением, съехал на обочину. Микроавтобус опрокинулся и упал в реку Джебь, передает ТАСС.
В настоящее время выясняется, имел ли право владелец микроавтобуса перевозить пассажиров.
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