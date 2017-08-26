﻿ В Красноярском крае микроавтобус упал в реку

Четверых пассажиров госпитализировали, так как они замерзли после падения в воду.

На юге Красноярского края микроавтобус, в котором находились 15 человек, упал в реку. Четверо из пострадавших были доставлены в больницу, сообщил СМИ начальник пресс-службы краевого ГУ МВД Владимир Юрченко, передает Vesti.ru.

Как уточняется, микроавтобус следовал в Иркутск из Кызыла. По предварительным данным, в районе поселка Кошурникова водитель, не справившись с управлением, съехал на обочину. Микроавтобус опрокинулся и упал в реку Джебь, передает ТАСС.

В настоящее время выясняется, имел ли право владелец микроавтобуса перевозить пассажиров.