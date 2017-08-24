﻿ Четверо детей пытали в подвале пятилетнюю девочку

Четверо детей пытали в подвале пятилетнюю девочку

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Четверо детей пытали в подвале пятилетнюю девочку

Крепко связав жертве руки и ноги, четверо детей били и кусали ее, а также бросали в нее камни.

В поселке Шварцевский Тульской области РФ дети в возрасте 7-12 лет пытали пятилетнюю девочку, затащив ее в разрушенный подвал. Об этом происшествии российским правоохранительным органам стало известно из публикаций в местных СМИ 22 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

В результате инициированной проверки выяснилось, что в жестоком избиении участвовали четверо детей.

"В ходе проверки предварительно установлено, что в начале августа 2017 года четверо местных детей от семи до 12 лет насильно затащили пятилетнюю девочку в разрушенный подвал одного из домов поселка Шварцевский Киреевского района Тульской области, где сначала крепко связали ей руки и ноги, а потом стали бить, кусать, бросать в нее камни, таким образом, на протяжении длительного времени причиняя ей физические и психические страдания", - говорится в сообщении.

Сотрудники СК РФ проводятся проверочные мероприятия, следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, устанавливают лиц, причастные к совершению этого инцидента.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Skorpion_13
Skorpion_13
Зачем??? Что взять-то с пятилетней???
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24.08.2017, 11:37
фото пользователя my.imya
my.imya
Дети часто бывают жестоки, Сначала это неосознанно, а потом, если не встречает отпора, и перерастает в агрессию. Даже и мотивации может не было, просто хотелось посмотреть, как это будет, если мучить. Как животных мучают, сначала не понимая, что это мучение, а потом из интереса. Так я думаю, зарождается и уже настоящая жестокость. Ну эти лбы 7-12 лет, уже большие.
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24.08.2017, 12:18
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