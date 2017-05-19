В Украине создадут соцсеть Ukrainians вместо "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Ранее некоторые политики на Украине высказывали идеи о необходимости развития в стране собственных соцсетей взамен "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую социальную сеть Ukrainians, объявив сбор подписей в поддержку реализации проекта, передает РИА Новости.

В Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее некоторые политики на Украине высказывали идеи о необходимости развития в стране собственных соцсетей взамен "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской (украинский специалист по продвижению в социальных сетях) готовы разработать украинскую социальную сеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android. Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в том, стоит ли это делать", - говорится в сообщении на веб-странице будущей соцсети под названием Ukrainians.

При этом на странице есть возможность проголосовать за создание новой соцсети. Согласно сообщению, если до 1 июня будет собрано более 50 тысяч голосов, StartupSoft разработает новый продукт в течение четырех месяцев.

В данный момент инициативу поддержали 6 834 человек.

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду.