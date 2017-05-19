Суд взыскал с родственников Фриске 21,6 миллиона рублей

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года.
Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда", сообщает РИА Новости.
В качестве соответчиков по делу суд привлек родителей певицы и ее сына, интересы которого будет представлять его законный представитель Дмитрий Шепелев.
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". В 2003 году певица начала сольную карьеру.
Фриске умерла в июне 2015 года от рака.
Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходах значатся только 4,12 миллиона.
По данным фонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были направлены именно на оплату медицинских услуг.
Семья певицы все претензии отвергает.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.