Суд взыскал с родственников Фриске 21,6 миллиона рублей

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Суд взыскал с родственников Фриске 21,6 миллиона рублей

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года.

Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда", сообщает РИА Новости.

В качестве соответчиков по делу суд привлек родителей певицы и ее сына, интересы которого будет представлять его законный представитель Дмитрий Шепелев.

Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". В 2003 году певица начала сольную карьеру.

Фриске умерла в июне 2015 года от рака.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходах значатся только 4,12 миллиона.

По данным фонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были направлены именно на оплату медицинских услуг.

Семья певицы все претензии отвергает.

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