﻿ 12-летний мальчик перебегал дорогу и попал под машину

На фото: «Понтиак» ехал по проспекту Абая в сторону улицы Тургенева. Рядом со стоматологией на проезжую часть выбежал ребенок и попал под автомобиль. || Фото автора

Мальчика увезли в больницу с переломом бедра. Водительница «Понтиака» пыталась избежать аварии, вырулила налево, машина переехала бордюр и едва не врезалась в столб.

ДТП произошло вчера около 10 часов утра на проспекте Абая около детской стоматологии. Трое детей перебегали дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в нескольких десятках метров от них. 12-летний мальчик перебежать не успел, его зацепил автомобиль «Понтиак». «Скорая» забрала пострадавшего в больницу, у него перелом бедра. Вокруг собралось много очевидцев, среди них работники по саночистке города, прохожие. Они уверяли, что ребенок появился перед машиной неожиданно, у водителя просто не было возможности избежать наезда. Машина заехала на обочину, переехала бордюр. Всего в метре от машины оказался столб линии электропередачи.

– Ребенок резко выскочил на дорогу между машинами, пешеходного перехода там не было, – рассказала очевидец Татьяна Михайловна, – у машины была скорость небольшой, это доказывает короткий тормозной путь, она только проехала перекресток, светофор. Водительница вырулила влево, заехала прямо на бордюр, она пыталась избежать аварии, но там просто было без вариантов. Сделала все, что могла, остановилась, она молодец, что ей еще оставалось, взлететь только? Крыльев у машины нет. Жалко, конечно, ребенка, получить травму такую, школа скоро начнется. Но он сам же выскочил. А у водительницы тоже ребенок в машине. А если бы они в столб врезались, тогда пострадавших могло быть больше. Водительнице тоже плохо стало после аварии, я ее успокаивала. Там машины стояли друг за другом, пройти невозможно было. Тут же вообще у этой стоматологии бардак. Ни ограждения нет никакого, ничего. Сами по себе дети бегают около нее, а рядом дорога. Это после аварии только родители выбежали и стали следить за своими детьми. Нужно какую-то парковку для стоматологии сделать, пешеходный переход или «лежачего полицейского» установить напротив. Детское заведение все-таки.

Водительница Анастасия говорит, что обзор ей загородили машины, припаркованные на обочине.

– Там же машины в районе стоматологии стояли почти от самого светофора в 2 ряда, обзор весь закрыли, – рассказала водительница Анастасия. – Я пыталась уйти от столкновения, вырулила налево. Потом выскочила из машины, сказала, чтобы ребенка не двигали до приезда «Скорой». После только как все случилось, машины, которые были припаркованы, тут же быстро все разъехались, поняли, что сейчас полиция приедет. Мне, конечно, жалко ребенка, не отказываюсь помогать в лечении, но я сделала то, что смогла. У меня сын в машине был, он испугался сильно, не могла его успокоить.

Со свидетелями водительнице повезло, они согласились в случае необходимости еще раз рассказать то, что видели. А пока машину водворят на штрафстоянку, по факту наезда на ребенка начали следствие.