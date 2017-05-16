Не украл, а потерял

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Не украл, а потерял

Накажут ли, если человек написал заявление о краже вещей, а оказалось, что он их просто потерял и позже нашел?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Если после обращения в правоохранительные органы выяснилось, что вещи нашлись, дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. Для этого сразу после обнаружения следует обратиться к следственному органу с заявлением. Ответственность в данном случае для заявителя отсутствует, поскольку заявитель находился в заблуждении, действовал при этом добросовестно, а обнаружив отсутствие события преступления, незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Красава
Красава
Скорее всего вы не правильно поняли вопрос. Я понял его так. Я потерял телефон, а написал заявление  что украли. Т.е. "вор", если телефон найдется, скажет что нашел его  при свидетелях на улице, в такси, в автобусе. Что  будет мне (ему) за не правильное информирование полиции. Введение в  заблуждении.
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18.05.2017, 07:58
фото пользователя Keks1
Keks1
То, что "свистнул" и ушел, называется - нашел. wink 
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18.05.2017, 09:18
фото пользователя Panzer
Panzer
ничего, т.кпри подаче заявы вам рекомендуется писать что заявление против "неизвестного" т.е это неизвестный украл, а ктото "хороший нашел:)
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19.05.2017, 21:51
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