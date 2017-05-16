Как получить пособие на погребение

У меня умер брат. Слышала, что из бюджета можно получить пособие на погребение. Какая это сумма и куда обращаться?

– Алма

Отвечает руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента комитета труда, соцзащиты и миграции Гаухар Тельжанова:

– За назначением единовременной выплаты на погребение вам или с вашей нотариально заверенной доверенностью надо обращаться в госкорпорацию «Правительство для граждан».

Необходимые документы:

– документ, удостоверяющий личность того, кто проводит погребение или патент ИП,

– свидетельство о смерти или документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом других государств, заверенный апостилем;

– документ о банковском счете в банках 2-го уровня или в подразделении акционерного общества «Казпочта».

График работы госкорпорации «Правительство для граждан»: понедельник – суббота с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед, кроме праздничных дней. Принимают документы по электронной очереди. Возможно бронирование электронной очереди через портал.

Срок оказания госуслуги с момента приема документов 3 рабочих дня. Вам выдадут уведомление о назначении единовременной выплаты на погребение. Если документы предоставлены не все, их не примут, о чем выдадут расписку.

Сумма выплаты на погребение – 35 624 тг, инвалидов и участников войны – 83 046 тг.

Пособие на погребение выплачивается только получателям пенсии или пособия.