﻿ В Актобе обнаружили труп мужчины

В Актобе обнаружили труп мужчины

Автор:

17 августа примерно в 5 утра в красной «девятке» обнаружили труп 54-летнего актюбинца с признаками насильственной смерти.

Машина стояла вдоль трассы 41-го разъезда недалеко от АЗС «КазМунайГаз».

– Проводится ряд оперативно-розыскных работпо установлению лиц, совершивших преступление. Начато досудебное расследование по статье «Убийство», – сообщили в пресс-службе ДВД области.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.08.2017, 10:36
  
Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет
20.08.2017, 13:16
  
Гибель жены и детей полицейского в Катон-Карагайском районе потрясла весь Казахстан
18.08.2017, 09:48
  
​Стали известны основные причины убийств в Казахстане 2
17.08.2017, 09:44
  
В Костанайской области парни убили обидчика женщины, свернув ему шею
11.08.2017, 20:09
  
Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело 52
Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров 1
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа 2
Замкомандира спецназа получил 6 лет за крышевание воров нефти 1
3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном
Братья обгорели при взрыве. Им нужна кровь 1
Жуткие ожоги получили два брата от взрыва газового баллона 1
Похитил бывшую супругу, чтобы помириться с ней 2
За гибель администратора кафе в Жилянке – 3 года колонии 4
В колбасе нашли следы человеческой ДНК 8