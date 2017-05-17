Очередь в детсады в Актобе становится меньше

В области к началу этого года в детские садики пошли почти 92 процента малышей. К концу этого года областное управление образования планирует, что до 95 процентов детей смогут посещать детсады.

– Не секрет, что самая большая очередь [в дет­ские сады. – Прим. авт.] у нас в городе Актобе, – говорит Сауле Умербекова, главный педагог области. – Для ликвидации этой очереди предусмотрено строительство по ГЧП 36 дошкольных учреждений. Заказ предусмотрен в размере более чем 5 400 мест.

Также в планах уменьшение количества трехсменных и аварийных школ. На сегодня в области 16 трехсменных и 4 аварийные школы.

Как рассказали в облУО, в течение 2017 года проблема трехсменных школ будет решена.