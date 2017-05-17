В Актобе строят финансовые пирамиды

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В Актобе строят финансовые пирамиды

Семь уголовных дел завели в РК, есть тысяча пострадавших. Актюбинские полицейские проверяют компанию «Квестра Холдинг», они уже нашли признаки финансовой пирамиды.

– В Актобе действует группа финансовых мошенников, – сообщил в письме в «Диапазон» читатель Леонид Лазуткин. – Ко мне подошел «сетевик», предложил ознакомиться с международной испанской инвестиционной компанией. Я пошел к ним в офис на пр. Санкибай батыра, 173/1, но мне там не могли даже показать лицензию на право занятия финансовой деятельностью, уверяя, что у них есть «международный сертификат», дающий право заниматься привлечением денег. Выяснилось, что у этого ТОО вид деятельности «консультационные услуги», никакой финансовой лицензии, выданной ЦБ РК нет, средства собирают через сайты либо наличкой. В такой «пирамиде» все рассчитано на главный человеческий порок – жадность. Они говорят о больших процентах, привлекают людей, те привлекают других и так грабят граждан и само государство, – рассуждает Леонид Лазуткин.

Между тем актюбинские полицейские предупреждают об этом виде мошенничества.

– ДВД Актюбинской области проверяет правомерность деятельности «Квестра Холдинг», – сообщила пресс-служба. – Законность своего существования «Квестра Холдинг» подтверждает «сканами» документов без официальных подтверждений.

Как работает их схема, объяснили и в полиции. Компания предлагает клиенту несколько пакетов с разными доходами. После подписания документов привлекают других участников. Крупные вкладчики открывают офисы и зовут сограждан, обещая прибыльность, надежность и богатый образ жизни. Для этого проводят презентации и семинары.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Да уже надоели эти конторки,то звонят знакомые мне хотят ковер подарить.То из моей 1000 тенге,хотят мулион сделать.Одним словом,не знают,как меня раскрутить и вырвать из рук бедностиfellow
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18.05.2017, 12:13
фото пользователя beowolf
beowolf
Да знаю лично жертв таких авантюр, с пеной на губах мне доказывали что можно чистую прибыль словить
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18.05.2017, 12:17
фото пользователя logovaldis
logovaldis
"Лох не мамонт - никогда не вымрет." © Сергей Мавроди
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18.05.2017, 12:26
фото пользователя Sanita
Sanita
У нихне в бизнес-центре офис? Вроде к ним целая очередь сидит
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18.05.2017, 22:23
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Знаю одно точно,политикам очень не выгодно чтоб народ богател.И даже если перамида пока функционирует принося прибыль её будут пытаться всеми силами прикрыть политики и чиновники.На эти темы есть оч хорошая литература в сети
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