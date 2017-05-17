В Актобе строят финансовые пирамиды

Семь уголовных дел завели в РК, есть тысяча пострадавших. Актюбинские полицейские проверяют компанию «Квестра Холдинг», они уже нашли признаки финансовой пирамиды.

– В Актобе действует группа финансовых мошенников, – сообщил в письме в «Диапазон» читатель Леонид Лазуткин. – Ко мне подошел «сетевик», предложил ознакомиться с международной испанской инвестиционной компанией. Я пошел к ним в офис на пр. Санкибай батыра, 173/1, но мне там не могли даже показать лицензию на право занятия финансовой деятельностью, уверяя, что у них есть «международный сертификат», дающий право заниматься привлечением денег. Выяснилось, что у этого ТОО вид деятельности «консультационные услуги», никакой финансовой лицензии, выданной ЦБ РК нет, средства собирают через сайты либо наличкой. В такой «пирамиде» все рассчитано на главный человеческий порок – жадность. Они говорят о больших процентах, привлекают людей, те привлекают других и так грабят граждан и само государство, – рассуждает Леонид Лазуткин.

Между тем актюбинские полицейские предупреждают об этом виде мошенничества.

– ДВД Актюбинской области проверяет правомерность деятельности «Квестра Холдинг», – сообщила пресс-служба. – Законность своего существования «Квестра Холдинг» подтверждает «сканами» документов без официальных подтверждений.

Как работает их схема, объяснили и в полиции. Компания предлагает клиенту несколько пакетов с разными доходами. После подписания документов привлекают других участников. Крупные вкладчики открывают офисы и зовут сограждан, обещая прибыльность, надежность и богатый образ жизни. Для этого проводят презентации и семинары.