В аварии на кобдинской трассе погибли трое, 8 с травмами лежат в больнице

Как сообщили в ДВД, 14 мая на кобдинской трассе «Мицубиси-Паджеро», за рулем которой был 39-летний водитель, двигаясь со стороны Хобды, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада-Ларгус». «Лада-Ларгус» въехала в ВАЗ-2107. В результате ДТП 38-летний водитель «Лады-Ларгус» и 2 пассажира от полученных травм скончались на месте. Остальных 5 пассажиров и 2 несовершеннолетних детей из «Лады-Ларгус» госпитализировали в больницу в Актобе, двух пассажиров «Мицубиси-Паджеро» – в областную больницу в Новом.

– У нас находятся 6 пострадавших. У них переломы, разрывы печени и селезенки. Трое еще находятся в реанимации, еще трое в отделении, – сообщил «Диапазону» главврач БСМП Рахимжан Арыстан.

По факту возбудили уголовное дело.