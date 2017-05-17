За сексуальное домогательство мужей-тиранов будут наказывать

На фото: Прокуроры предлагают жестче наказывать мужей-тиранов и отменить практику примирения сторон между жертвой бытового насилия и семейным дебоширом. Статистика показывает, что после такого примирения большой процент мужей снова распускают руки. || Фото В. ЗОБЕНКО

Актюбинские прокуроры считают, что нужно отменить примирение сторон для семейных тиранов, ввести наказание за принуждение к аборту и сексуальное домогательство и выселять мужей-мучителей из домов.

Прокуроры предложили ряд мер, которые должны снизить уровень бытового насилия. Одно из предложений – выселять семейных тиранов из квартир, в которых они живут со своими женами, которых избивают и мучают. Вопрос, конечно, спорный, как быть, если семейный дебошир – собственник жилья. На семинаре по проблемам защиты прав детей, организованном правовым медиа-центром и ЮНИСЕФ, руководитель управления облпрокуратуры Канат Нахимбеков предложил методы борьбы с насилием в семье. Проблема в том, что жены прощают мужей, муж возвращается в семью, и все повторяется. Прокуроры предлагают сделать невозможным прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон, если семейный тиран не первый раз распускает руки. А еще ввести ответственность за принуждение к аборту и сексуальное домогательство. Наказание за насилие в присутствии ребенка сделать жестче.

– Также предлагаем предусмотреть обязанность сотрудников полиции незамедлительно прибыть по жалобе на бытовое насилие, проникать в квартиры, где это происходит, – рассказал Канат Нахимбеков. – В 2000 году 5 центральных госорганов внедрили алгоритм взаимодействия по профилактике бытового насилия, но на деле его нет. В Германии работает федеральное министерство по делам семьи, пожилых и молодежи, подобное министерство есть в Ирландии. Нам тоже нужна подобная структура. У нас все, что касается семьи, раскидано по разным ведомствам. Мы предложили создать в областях самостоятельные управления по делам семьи и защиты прав детей, на уровне районов создать отделы по таким вопросам.

Помочь в борьбе с семейными тиранами должны были защитные предписания. Документ вручается склонному к бытовому насилию и запрещает ему звонить, вступать в контакт и досаждать другими способами своим домочадцам против их воли. Например, если после защитного предписания семейный тиран оскорбил супругу или поднял на нее руку, ему придется заплатить штраф или провести несколько суток под арестом. Но, признают прокуроры, эта мера нужного эффекта не оказала.

– Защитные предписания не исполняются, контроль над ними не ведется, – подчеркнул Нахимбеков. Надзорный орган предложил увеличить срок ареста для не исполняющих защитные предписания.

– У нас по тяжким преступлениям сразу заводится уголовное дело и все заканчивается приговором, – рассказала инспектор по защите прав женщин от насилия ДВД Актюбинской области Марина Нурымжанова. – В бытовом насилии 100 процентов женщин прощают своих мужей за издевательство, все заканчивается примирением сторон. У одной такой жертвы домашнего насилия я спросила, почему она идет на примирение. А она ответила, что дети вырастут, захотят куда-нибудь устраиваться на работу, а у их отца судимость, это может стать препятствием. Но если совершено преступление в семье, не должно быть никакого примирения.

Своим мнением о том, как еще можно бороться с семейными тиранами, вы можете поделиться на сайте www.diapazon.kz.