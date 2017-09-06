﻿ Место на кладбище – 100 000 тенге

На фото: 1 500 возмущенных жителей Курайли протестуют против передачи кладбища в частные руки, которые будут хоронить задорого. Сельский акимат обещает снизить цены. || Фото автора

Кладбища в Курайли отдают в частные руки. Жители возмущены, что чиновники их не предупредили, а с аксакалами села не советовались. Частники хотят брать 100 тысяч за одну могилу.

4 года назад акимат уже запрещал хоронить там: кладбище переполнено. Но жители отстояли, увеличили площадь и за свой счет облагородили. Затратили более 400 тысяч тенге. В этом году акимат города решил передать кладбища в Курайли в доверительное управление, выставили его на тендер. Победитель ТОО «Единый центр ритуальных услуг» предлагает жителям платные услуги. Средняя цена их работ за одну могилу – 100 тысяч тенге. Жители в шоке, их даже не предупредили. В селе живут пенсионеры и люди с временной работой, денег у них нет.

– Почему с населением не советуются? Как мы будем везти тело на другое кладбище? Еле находим машину, чтобы к этому кладбищу привезти, – негодует Роза Какимова.

– Наши дети с трудом находили деньги, чтобы хоронить родных, а теперь откуда они найдут 100 тысяч? А еще садака, оплата услуг муллы. В селе нет работы, – сокрушается Касымтай апа.

В комиссию, которая передала сельское кладбище, вошли замакима Актобе Нагымжан Алдияров, акимы Курайлин­ского, Каргалинского, Благодарного, Саздинского, Нового сельских округов, главы отдела финансов и ЖКХ города, эксперт палаты предпринимателей.

– Комиссия, передавая кладбища в доверительное управление, не учла мнение совета аксакалов. Совет аксакалов такой же орган, входит в состав сельского акимата и представляет интересы жителей, – напоминает местная жительница Валентина Андреевна.

– Мы собрали подписи 1 500 человек, которые против передачи частникам. В июне провели тендер и только в августе, когда тендер вступает в законную силу, нам сообщают о передаче кладбища. Они изменили статус с земель общего пользования. А землями общего пользования может распоряжаться совет аксакалов, – возмущается Федор Гриценко.

Также жители расстроены, что аким Курайлинского сельского округа не договорился с частником, чтобы снизили цены. По прейскуранту, ручная копка ямы стоит 65-70 тысяч тенге, копка ямы и предоставление материалов – 105-110 тысяч.

– К сожалению, мы ничего не решаем, мы относимся к горакимату, все решают в городе. Конкурс проводился открыто, участвовало 6 лотов. Мы хотим, чтобы на территории кладбищ был порядок. Сейчас люди хоронят, как вздумается. А ТОО давно занимается этими услугами. Что касается цен, они готовы делать ветеранам скидки и бесплатно хоронить, если нет средств, – прокомментировал замакима сельского округа Аманбек Шалабаев.