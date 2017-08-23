﻿ Перед облакиматом сегодня концерт. Проспект перекроют

Сегодня, 24 августа, в 10:00 в филармонии начнется республиканский конкурс эстрадной песни «Жибек жолы». В конкурсе примут участие артисты из ЗКО, ЮКО, ВКО, Кызылординской, Карагандинской, Актюбинской и Акмолинской областей.

Вечером в 20:00 на площади перед областным акиматом пройдет гала-концерт. Вместе с победителями конкурса перед актюбинцами выступят Айгуль Косанова, Омиркул Айниязов, Ерболат Кудайбергенов и группа «Алашулы».

В связи с концертом перекроют пр. Абулхаир хана от улицы В. Пацаева до ТД «Айна» с 18:30 до 22:00.